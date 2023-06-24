Полк імені Кастуся Калиновського заявив про готовність діяти.

Опозиціонерка Світлана Тихановська звернулася до білоруських дипломатам чиновникам і силовикам з проханням пам'ятати про інтереси своєї країни на тлі громадянської війни в Росії.

"У Росії відбувається хаос, який все більше стає схожим на громадянську війну. ПВК під контролем Євгена Пригожина кинула виклик офіційній владі Росії через невдоволення тим, що Росія програє війну проти України. У ФСБ вже завели кримінальну справу на Пригожина, а в новинах ми бачимо, що "вагнерівці" зайняли Ростов і Воронеж", - заявила вона.

Про що говорила Тихановська

Тихановська наголосила, то Росія сама розв'язала проти України війну, яку тепер "принесла у свій власний дім". Вона зазначила, що президент РФ Володимир Путін і диктатор Олександр Лукашенко намагаються втягнути Білорусь у війну.

"Вони кажуть: Росія — ваш союзник. Але цей союзник несе хаос, війну, кризу. Путін може спробувати залучити білоруських військових у свій внутрішній конфлікт, щоб він став і нашим конфліктом теж... У нас - білорусів - свої національні інтереси. Ні Путін, ні Пригожин — не друзі Білорусі, і ви не повинні вибирати їх сторону. Білоруси повинні захищати свою країну. Як ця ситуація вплине на Білорусь — залежить тільки від нас з вами", - підкреслила опозиціонерка.

Вона закликала закрити кордон між Білоруссю і Росією і не допустити військові дії в РБ.

"Зараз найкращий шанс вигнати російських військових з нашої країни. Якщо цей шанс буде пропущений, Росія зробить з нами те саме, що з Україною. Ми не повинні дозволити, щоб Білорусь була залучена у військові дії в Росії, і найголовніше — ми не повинні допустити військових дій Росії у нас вдома, в Білорусі. Білорусь повинна закрити кордон з Росією, і почати виведення російських військ з білоруської території", - зазначила Тихановська.

Сьогодні опозиціонерка створила оперативний штаб, яким керуватиме Валерій Сахащик.

"Ми запрошуємо до участі представників демократичних структур. Проводимо консультації з Полком Калиновського та білоруськими добровольцями", - зазначила вона.

Що говорить полк Калиновського

Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського також звернувся до співгромадян у зв'язку з подіями, що розгортаються в Росії.

"Відповідні умови для знищення диктатури наближаються. Це початок кінця Великої тиранії. Я звертаюся до всіх білоруських військових: не беріть участь у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується. Наближається час, коли перед білорусами стане вибір: виконати злочинний указ або присягу на вірність білоруському народу", - заявив командир полку Денис "Кіт".

За його словами, на території Білорусі у них є резерв з діючих військових, військових запасу і звичайних громадян, які готові звільнити країну від диктатури і окупації.

"Нам потрібні будуть люди для рішучих дій. Вступайте в загони самооборони. Кожне місто, кожна вулиця, будьте готові для контролю над своєю територією і підтримки порядку. Військові, резервісти, Білорусі, чекайте нашого сигналу. Година свободи наближається", - підсумував він.

Громадянська війна в Росії - головне

У ніч на 24 червня бойовики ПВК"Вагнер" висунулися за наказом їхнього ватажка Євгена Пригожина на Росію, щоб "зупинити" військове керівництво РФ в особі Міністра оборони Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Президент РФ Володимир Путін назвав крок Пригожина "зрадою" і "ножем у спину". При цьому, за даними ЗМІ та розвідки, він виїхав з Москви, яку "вагнерівці" мають намір захопити.

Колона техніки "вагнерівців" вже помічена в Липецькій області Росії. Бунтівники можуть зайти в столицю вже до 19:00 за московським часом.

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