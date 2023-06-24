В "Атеш" зазначають, що своїми силами російські військові захистити склад не зможуть, єдиний спосіб отримати підкріплення - зняти оперативні резерви з фронту.

Найманці ПВК "Вагнер", які в ході військового заколоту просуваються в бік Москви, можуть на своєму шляху захопити захопити склади з ядерною зброєю у Воронезькій області.

Як повідомляє партизанський рух "Атеш", їхній агент зі складу ПВК "Вагнер" повідомляє, що передові загони ПВК вийшли до околиць Борисоглібська Воронезької області, де розміщується склад з ядерною зброєю, відомий також як "375 об'єкт" з"", 12 управління МО РФ.

При цьому в "Атеш" зазначають, що своїми силами захистити склад російські військові зможуть, адже там вкрай мало сил і засобів.

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"Необхідна значна кількість танків, артилерії та моторизованої професійної піхоти. Потрібна, як мінімум, бригада", — відзначають в "Атеш" і підкреслюють, що оскільки вільних військ зараз немає, єдиний спосіб отримати підкріплення-зняти оперативні резерви з фронту.

"Бої за Воронезький ядерний склад ймовірно призведуть до посилення ескалації бойових дій між ПВК і мо рф", - йдеться в повідомленні.

Як просувається військовий заколот "вагнерівців"

Увечері 23 червня група Вагнера на чолі з Пригожиним підняла заколот і анонсувала похід на Москву. "Вагнерівці", за їх власними твердженнями, без проблем перетнули кордон Ростовської області і захопили ростов-на-Дону. Вони стверджують, що всі військові об'єкти в місті знаходяться під їх контролем. Після чого найманці вирушили в сторону Воронежа. Водночас, як повідомляла британська розвідка, метою Пригожина є Москва.

У столиці вже намагаються вести підготовку-блокують траси, перекривають мости, зводять оборонні рубежі.

Водночас, як зазначають ЗМІ, у російської влади немає резервів для оборони, планують задіяти поліцію і строковиків.

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