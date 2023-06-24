Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

Російський диктатор Володимир Путін екстрено покинув Москву на тлі збройного конфлікту ПВК "Вагнер" і кадрових сил ЗС РФ, пише "Українська правда" з посиланням на високопоставлених співрозмовників в українських спецслужбах. Водночас його речник Дмитро Пєсков таку інформацію заперечує.

За даними ГУР, Путін летить на Валдай: "У нас вже є дані, що Путін виїжджає з Москви. Його везуть на Валдай", - розповіли журналістам.

Також до українських спецслужб надходить інформація про панічні настрої у Москві та підготовку до мінування мостів у столиці Росії.

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Тоді як прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" заявив, що російський президент нібито "працює в Кремлі".

Окремо вказується, що на робочому місці нібито перебуває й заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, який, за повідомленнями ЗМІ, теж нібито покинув російську столицю разом зі сім'єю.

Разом з тим російське видання "Важные истории" звертає увагу на зникнення з радарів літака Путіна Ил96-300ПУ, який о 14:16 за московським часом вилетів до Санкт-Петербурга. Це, зокрема, підтверджує FlightRadar.

Пункт призначення борту не вказано, у районі Твері він зник з трекінгової системи. Журналісти пояснюють, що у Тверській області розміщена одна з резиденцій Путіна.

Збройний заколот в Росії - головне

У ніч на 24 червня 2023 року ватажок "Вагнера" Євген Пригожин наказав своїм найманцям почати штурм військових об'єктів ЗС РФ. Цьому передувало звинувачення Пригожина у завданні Міноборони Росії ракетного удару по тиловому табору його "приватної армії", унаслідок чого нібито загинуло багато головорізів.

Боєзіткнення між росіянами трапилися у Ростовській і Воронезькій області, внаслідок яких ЗС РФ втратили літак Ил-22, два вертольоти, призначених для радіоелектронної боротьби, один вертоліт Мі-35, бойову машину "Тигр" і військовий КамАЗ. Авіація була знищена, а машини захоплені.

Також з'явилися кадри, імовірно, бомбардування російськими силами військових об'єктів Воронежа, що, за даними ЗМІ, був захоплений "вагнерівцями".

Путін назвав останні події всередині Росії "зрадою" і "ножем у спину", натякаючи на свого "кухаря" Пригожина.

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