Колона техніки "вагнерівців" продовжує рух на Москву і помічена в Липецькій області Росії. Це підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
"Територією Липецької області пересувається техніка ПВК "Вагнер", - написав він і додав, що вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки населення
В російських тг-каналах з'явилося відео пересування військової техніки. Зазначається, що колона ПВК "Вагнер" під російськими прапорами рухається на Красне, проїхавши Єлець. Найманці їдуть як у військовій техніці, так і в фурах.
Від Єльця до Москви 340 км по прямій без урахування рельєфу місцевості і блокпостів. Зазначається, що бунтівники можуть зайти в столицю вже до 19:00 за московським часом.
"Відомості про загальну кількість техніки та особового складу в колонах різняться. У напрямку Москви можуть рухатися до 400 одиниць техніки і 4000 бойовиків" , - зазначає The Moskow Times.
Як готуються до підходу бунтівників у Москві
Раніше повідомлялося, що в потенційній битві за Москву глава ПВК "Вагнер" Пригожин має чисельну перевагу, оскільки у Кремля немає необхідних резервів поблизу. Захищати столицю будуть невеликі залишки спецназу і строковиків, а також поліція.
На території Москви і Московської області введено режим контртерористичної операції, на підходах до столиці споруджують блокпости та оборонні позиції