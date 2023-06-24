ЗМІ зазначають, що у напрямку Москви можуть рухатися до 400 одиниць техніки і 4000 бойовиків.

Колона техніки "вагнерівців" продовжує рух на Москву і помічена в Липецькій області Росії. Це підтвердив губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

"Територією Липецької області пересувається техніка ПВК "Вагнер", - написав він і додав, що вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки населення

В російських тг-каналах з'явилося відео пересування військової техніки. Зазначається, що колона ПВК "Вагнер" під російськими прапорами рухається на Красне, проїхавши Єлець. Найманці їдуть як у військовій техніці, так і в фурах.

Від Єльця до Москви 340 км по прямій без урахування рельєфу місцевості і блокпостів. Зазначається, що бунтівники можуть зайти в столицю вже до 19:00 за московським часом.

"Відомості про загальну кількість техніки та особового складу в колонах різняться. У напрямку Москви можуть рухатися до 400 одиниць техніки і 4000 бойовиків" , - зазначає The Moskow Times.

Як готуються до підходу бунтівників у Москві

Раніше повідомлялося, що в потенційній битві за Москву глава ПВК "Вагнер" Пригожин має чисельну перевагу, оскільки у Кремля немає необхідних резервів поблизу. Захищати столицю будуть невеликі залишки спецназу і строковиків, а також поліція.

На території Москви і Московської області введено режим контртерористичної операції, на підходах до столиці споруджують блокпости та оборонні позиції

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