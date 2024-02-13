Більшість політиків вважають, що це звичайна передвиборча риторика, покликана задовольнити настрої потенційних виборців.

Скандальна заява Дональда Трампа про те, що він дозволить Росії напасти на країни НАТО, які недостатньо інвестують в оборону, швидше за все є передвиборчим блефом та риторикою, вважають європейські політики. Як повідомляє Euractiv, таку думку зокрема висловив чеський міністр з питань ЄС Мартін Дворжак, зазначивши, що жоден президент США не відмовиться від ролі США як світового лідера.

"Це не зовсім гаряча тема, що Росія нападе на будь-яку з країн-членів (НАТО). Це може бути блефом з боку Трампа", - сказав Дворжак.

Він зазначив, що варто почекати можливого обрання Трампа президентом, щоб побачити, як він зрештою буде поводитися.

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"З іншого боку, роль США у світі є настільки важливим політичним питанням, що я був би здивований, якби будь-який президент США взагалі відмовився від неї", - додав він.

Якщо сценарій перемоги Трампа і розриву трансатлантичного співробітництва все ж таки реалізується, Дворжак вважає, що ЄС не повинен намагатися створити власну армію, але європейські країни повинні уніфікувати свої озброєння.

Міністр оборони Чехії Яна Чернохова також розглядає заяву Трампа як частину передвиборчої кампанії.

"Я сприймаю заяву колишнього президента Трампа певною мірою як частину передвиборчої риторики, яка, звичайно, відображає думку значної частини населення США, яка не хоче, щоб США продовжували домінуючим чином субсидувати оборону Європи", - зазначила вона.

Водночас, вважає вона, зобов'язання за Вашингтонським договором є настільки міцним зв'язком, що всі члени НАТО прийдуть на допомогу один одному в разі нападу.

Коментар Трампа щодо НАТО сприймають як "передвиборчу риторику" і в Хорватії

За словами політиків і аналітиків, які розмовляли з Euractiv, коментар Трампа про відмову від НАТО можна здебільшого пояснити гарячою передвиборчою кампанією в США. Деякі додають, що ці коментарі демонструють його зневагу до НАТО.

"Заяву Трампа слід розглядати з кількох точок зору. З одного боку, Трамп робить такі заяви для внутрішніх потреб, тобто для збору голосів, тому що хоче отримати новий термін у Білому домі, і такі заяви подобаються багатьом людям у США. По-друге, Трамп раніше висловлював презирство до НАТО. Однак питання полягає в тому, чи зможе він, якщо він знову стане президентом, взагалі вивести США з НАТО, оскільки наприкінці минулого року Конгрес ухвалив закон, який фактично перешкоджає йому це зробити", – каже один із хорватських політиків Міро Ковач.

Він додав, що в певному сенсі такі заяви можуть бути навіть корисними для Європи, оскільки вони нарешті змусять її більше піклуватися про свою безпеку.

Скандальна заява Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію робити "все, що їй заманеться" з країнами-членами НАТО, які, на його думку, витрачають недостатньо коштів на свою оборону.

Білий дім оприлюднив жорстку відповідь на цю заяву, зазначивши, що це несе пряму загрозу національній безпеці США.

Також обурені заявою Дональда Трампа у керівництві НАТО та Євросоюзу. Розкритикував Трампа і чинний президент Європейської ради (головний орган управління ЄС) Шарль Мішель.

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