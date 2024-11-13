Джон Реткліфф був директором Національної розвідки під час першої каденції Трампа.

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою на посаду голови Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Її обійме давній соратник екс-глави Білого дому Джон Реткліфф, повідомив сам Трамп у соцмережі Х.

Як відомо, під час першої канденції Трампа Реткліфф був директором Національної розвідки.

"Джон Реткліфф завжди був борцем за істину та чесність перед американським народом. Коли 51 посадова особа розвідки обманювала щодо ноутбука Хантера Байдена, був один Джон Реткліфф, який говорив правду американському народу", - написав Трамп.

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Ймовірні кадрові призначення Дональда Трампа

Як повідомляв УНІАН, Дональд Трамп оголосив кандидатуру нового глави Пентагону. Він висунув на цю посаду 44-річного Піта Хегсета, який є ведучим Fox News.

У минулому Хегсет критикував союзників по НАТО за їхню слабкість. За його словами, країни Альянсу не хочуть "розщедрюватися на власну оборону" і просто волають до Америки про допомогу.

Раніше стало відомо, що Трамп обрав керівницю Міністерства внутрішньої безпеки. Губернаторка Південної Дакоти Крісті Ноем "прославилася" тим, що вбила власного собаку. Також вона називала військову допомогу США Україні дорогою стратегічною помилкою, яка підштовхує Росію до союзу з Китаєм.

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