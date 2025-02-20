Документ про партнерство у видобутку рідкісноземельних металів залишається на столі переговорів, але Україні паралельно треба готуватися до того, щоб бути максимально незалежними від американської підтримки, каже Євгенія Кравчук.

Ситуацію з останніми заявами президента США Дональда Трампа щодо українського очільника держави Володимира Зеленського та допомоги Україні у протистоянні Росії прокоментувала депутатка українського парламенту Євгені Кравчук. На її переконання, це все є елементами тиску очільника Білого Дому на Україну для отримання угоди про корисні копалини. Про це Кравчук сказала в ефірі Радіо Свобода.

"Точно. що ми розуміємо, Трамп любить сильних. Він сам вважає себе сильним лідером. Він любить силу. І українці зараз мають показати силу. Бо українці виглядають як найбільш дорослі в цій кімнаті. Але я не думаю, що це (напруга між двома президентами, яка виникла за останні дні) проблема комунікації. Очевидно, це такий етап. Трамп – він як ділмейкер хоче зробити угоду і це елемент такого тиску: хто ж прогнеться першим", - зазначила Кравчук.

На її переконання, найкраще для нас зараз – продовжити посилювати наші збройні сили, не розраховуючи особливо на США.

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"Я більше схиляюся до думки, що не захоче Трамп виглядати переможеним Путіним. Бо так буде, якщо Путін вийде з цієї ситуації як переможець. Але паралельно нам треба готуватися до того, щоб бути максимально незалежними від американської підтримки", - сказала депутатка.

Вона наголосила, що ця угода про партнерство у видобутку українських ресурсів залишається на столі переговорів.

"Мені здається, що зрештою, якби ми знайшли формулу, яка б підійшла і Україні – якісь безпекові гарантії, це було б дуже добре. Бо рідкісноземельні метали – це не картопля, яку ти копаєш в городі. Потрібне дуже вартісне обладнання, мають бути збагачувальні комбінати. Тобто це вартісні інвестиції і Україна точно сама це не може зробити. Якби могли, то вже давно зробили", - зазначила Крачук.

Трамп накинувся на Зеленського - подробиці

Як повідомляв УНІАН, одразу після зустрічі російської та американської делегацій в Саудівській Аравії Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у трирічній війні, хоча повномасштабне вторгнення здійснила Росія. Також Трампу не подобається, що в Україні на час дії воєнного стану заморожено проведення виборів.

За кілька днів після цьго Трамп знов зачепив тему виборів в Україні і назвав Зеленського "диктатором без виборів". Новий лідер Америки, піднімаючи тему переговорів про мир в Україні, заявив, що Зеленському треба діяти швидко, "інакше у нього не залишиться країни".

При цьому Трамп продовжує згадувати корисні копалини України, підкреслюючи, що США має отримати до них доступ за надану раніше допомогу.

На закид Трампа про "диктатора без виборів" Зеленський відповів: "Прямо зараз поміняти мене не вийде" і пообіцяв замовити соціологію і виміряти довіру до Трампа та інших світових лідерів.

Нагадаємо, що Зеленський не дав підписати угоду про корисні копалини зі США, оскільки, за його словами, угода не готова і не захищає інтереси української держави.

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