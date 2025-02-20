Берні Сандерс стурбований тим, куди Трамп веде свою країну, зближуючись із Путіним.

Сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс заявив, що президент США Дональд Трамп бреше, коли звинувачує Україну у початку війни, коли називає її президента Володимира Зеленського "диктатором" та коли засуджує Європу в недостатній підтримці України. Про це Берні сказав у зверненні на своєму YouTube-каналі.

Він назвав "надзвичайно сумним моментом в американській історії" те, що президент США об'єднався з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Будьмо відвертими: Трамп показує нам, що одного з найжорстокіших диктаторів світу вважає своїм другом, а наших давніх демократичних союзників у Європі - ворогами. Він хоче такий світ, який є безпечним для авторитарних режимів і олігархів, але дуже небезпечним для демократій", - зауважив сенатор.

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Також він заявив, що "Трамп бреше, як він це часто робить", коли говорить, що Україна почала війну.

"Трамп сказав, що Україна почала війну. Це неправда. Росія двічі вторгалася в Україну: спочатку в 2014 році, а потім у 2022-му. Росія окупувала майже 20% території України. Після жахливого вторгнення Путіна понад мільйон людей вбито або поранено", - зазначив Сандерс.

Також він назвав неправдою слова Трампа про те, що український президент Зеленський є диктатором:

"Це теж неправда. Зеленський отримав 75% голосів на вільних виборах. І насправді тут рейтинг схвалення вищий, ніж у Трампа".

Ще однією брехнею Трампа, за словами Сандерса, є його твердження про те, що європейські союзники недостатньо підтримують Україну.

"Він сказав, що США зробили внесок втричі більший, ніж Європа. Але це просто ще одна брехня. Насправді Європа надала більше допомоги Україні, ніж США", - запевнив сенатор.

На думку Сандерса, справа не лише в тому, що Трамп бреше, адже він це робить не вперше, в а в тому, куди саме він веде свою країну.

"Трамп затишно спілкується з Володимиром Путіним… Путін - це диктатор, який розчавив рух Росії до демократії після закінчення холодної війни. Росія кожні 6 років проводить фіктивні вибори, на яких Путін нібито отримує 90% голосів ", – розповів сенатор.

Він нагадав, що Путін зберіг абсолютну владу, дозволивши натомість своїм олігархам красти у власного народу стільки, скільки вони захочуть, і в результаті путінські олігархи поклали на офшорні рахунки трильйони доларів.

"Це російський лідер, яким захоплюється Трамп. Це російська олігархія, яку він підтримує. Але це не точка зору американського народу. Ми пишаємося тим, що США - найстаріша демократія у світі. Сотні тисяч американців протягом багатьох років боролися і загинули за демократію", - зазначив сенатор.

Він закликав американців незалежно від політичних поглядів сказати "так" демократії, "ні" олігархії і авторитаризму у "цей критичний момент" історії.

Як у США оцінюють політику Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку члена Сенату США від Демократичної партії Річарда Блюменталя, президент США Дональд Трамп озвучує брехливу інформацію про Україну, і це виглядає як капітуляція перед Путіним. "Капітуляція президента є жалюгідною та слабкою", - заявив сенатор.

Також Трампа розкритикували, коли він у соцмережі назвав себе "королем". Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул відреагувала на його слова, наголосивши, що США – це "нація законів, а не монархії", а Трамп "не є королем". Вона навіть пригрозила президенту судовим позовом.

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