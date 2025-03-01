Свій пост Хаменеї несподівано написав українською.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї відзначився цинічною заявою про Україну на тлі суперечки, яка виникла під час візиту українського президента Володимира Зеленського до США.

Своїми думками з цього приводу Хаменеї поділився в соцмережі Х. Примітно, що допис він несподівно опублікував українською мовою.

"Перший урок із ситуації в Україні полягає в тому, що підтримка західних держав країн і урядів, які є їхніми маріонетками, – це міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай подивляться на сьогоднішнє становище України", – написав верховний лідер Ірану.

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Британський політик Дуглас Александер назвав президента України Володимира Зеленського "напевно, найсміливішим європейським лідером із часів Черчилля".

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зателефонував президенту США Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському після їхньої перепалки і заявив про непохитну підтримку України.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також висловив підтримку Україні. Він заявив, що "боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас".

Підтримку висловили також польський премʼєр Дональд Туск, президент Литви Гітанас Науседа, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, голова іспанського Уряду Педро Санчес та низка інших європейських та американських політиків.

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