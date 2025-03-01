Прем'єр-міністр із нетерпінням чекає на світових лідерів у неділю, зокрема й на президента Зеленського.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зателефонував президенту США Дональду Трампу та українському лідеру Володимиру Зеленському після їхньої перепалки і заявив про непохитну підтримку України.

Стармер, який буквально вчора розмовляв із Трампом в Овальному кабінеті в набагато більш доброзичливому тоні, зателефонував і Трампу, і Зеленському, повідомляє Даунінг-стріт, 10. Про це пише Telegraph.

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр говорив як із президентом Трампом, так і з президентом Зеленським. Він зберігає непохитну підтримку України і робить усе, що може, щоб знайти шлях до довговічного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України", - заявила його прес-секретар.

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За її словами, прем'єр-міністр із нетерпінням чекає на світових лідерів у неділю, зокрема й президента Зеленського.

Також Стрармер поговорив телефоном із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

У повідомленні в соціальних мережах турецьке президентство заявило, що два лідери обговорили "регіональні та глобальні питання", додавши, що Туреччина хоче "справедливого і міцного миру якомога швидше" у війні в Україні.

Зустріч Трампа із Зеленським - останні новини

Володимир Зеленський подякував світовим лідерам за підтримку після зустрічі з Дональдом Трампом, яка переросла в суперечку і скасування спільної пресконференції, запланованої на сьогодні вдень.

Серед них лідери Німеччини, Іспанії, Франції, Польщі, Швеції, Норвегії, Молдови, Ірландії, Люксембургу, Нідерландів, Данії, Естонії, Литви, Латвії, Чехії, Фінляндії, Португалії, Хорватії, Європейського парламенту, Європейської комісії та Європейської ради.

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