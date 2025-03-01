Прем’єр-міністр Канади заявив, що "боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас".

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив підтримку Україні після зустрічі українського президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом, яка переросла у сварку.

Відповідний допис він опублікував у соціальній мережі Х.

У ньому він заявив, що "боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас".

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"Росія незаконно і безпідставно вторглася в Україну. Ось уже три роки українці борються мужньо та стійко. Їхня боротьба за демократію, свободу та суверенітет є важливою для всіх нас. Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру", - написав Трюдо.

Реакції світових лідерів на переговори Трампа і Зеленського 28 лютого

Як повідомляв раніше УНІАН, іноземні лідери та політики висловили підтримку Україні та президенту Володимиру Зеленському після невдалих переговорів у Сполучених Штатах Америки. Зокрема слова підтримки українській стороні адресували прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, голова іспанського уряду Педро Санчес, сенатор від Каліфорнії Адам Шифф, очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок тощо.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримав президента США Дональда Трампа. Він, зокрема, подякував очільнику Сполучених Шататів за те, що той "мужньо стояв за мир".

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