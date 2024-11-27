Джон Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної компанії.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує призначити керівником Військово-морських сил США бізнесмена Джона Фелана, в якого немає військового досвіду. Про це пише The Hill.

"Джон буде величезною силою для наших військовослужбовців ВМС і непохитним лідером у просуванні мого бачення "Америка понад усе". Він ставитиме справи ВМС США понад усе", – заявив Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Джон Фелан є засновником і головою приватної інвестиційної компанії Rugger Management LLC у Флориді. Також він був керуючим партнером приватної інвестиційної компанії MSD Capital.

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Примітно, що Фелан не служив в армії. Але бізнесмен є донором кампанії Трампа та інших комітетів, пов'язаних з Республіканською партією.

У квітні він пожертвував 834 600 доларів спільному комітету Трампа зі збору коштів "Трамп 47", згідно з документами Федеральної виборчої комісії (ФВК). Фелан також робив пожертви на користь різних філій Республіканської партії в штатах під час виборчого циклу 2024 року, пише видання.

"Його послужний список успіху говорить сам за себе – справжній чемпіон американського підприємництва та винахідливості. Інтелект і лідерські якості Джона не мають собі рівних. Його неймовірні знання та досвід покращать життя хоробрих американців, які служать нашій нації. Джон досягне реальних результатів для наших ВМС і нашої країни. Я з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним", – описав Трама Фелана.

Його кандидатура на посаду керівника ВМС США потребуватиме затвердження в Сенаті. Наступного року Республіканська партія матиме там більшість.

Якою може бути нова адміністрація Трампа: останні новини

Трамп Дональд Трамп планує призначити на посаду спеціального представника щодо України відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлогга. Він був тим, хто представив Трампу "мирний план" щодо врегулювання війни РФ проти України, відповідно до якого наша країна отримуватиме більше американської зброї тільки в тому разі, якщо вступить у мирні переговори з агресором.

Крім того, він висунув кандидатуру Пем Бонді на посаду генерального прокурора країни. Раніше кандидатом Трампа на цю посаду був Метт Ґетц, але він втрапив у скандал і зняв свою кандидатуру. Ґетца звинуватили в сексуальних стосунках з неповнолітньою дівчиною.

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