Генеральний директор Tesla Ілон Маск матиме значний вплив на обрання кандидата "царя ШІ", вважають журналісти.

Новообраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення "царя штучного інтелекту" в Білому домі.

Він буде відповідати за координацію федерального регулювання та використання штучного інтелекту в уряді, повідомляє TechCrunch. Зазначається, що "цар ШІ" не потребуватиме схвалення Сенату. Це дозволить йому швидше взятися до роботи для досягнення цілей, які ставить перед собою адміністрація.

Роль "царя ШІ" можуть поєднати з роллю "криптоцаря", над якою Білий дім також розмірковує. Ця посада доповнюватиме роль керівників агентств із питань ШІ, створених відповідно до указу президента Джо Байдена про штучний інтелект. При цьому Трамп може вирішити усунути цих чиновників і їхні офіси на користь підходу до управління за принципом "зверху-вниз".

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Журналісти зазначили, що наразі жодних імен на розгляд не було висунуто:

"Але генеральний директор Tesla Ілон Маск і Вівек Рамасвамі, співголови неурядової організації DOGE, матимуть значний вплив на те, хто отримає роль "царя ШІ".

Штучний інтелект - новини, які повідомлялися

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, Сем Альтман, вважає, що в найближчі 5 років люди створять загальний штучний інтелект. Таким чином машина зможе самостійно мислити, навчатися, усвідомлювати себе та виконувати всі інтелектуальні завдання, що й людина.

16 листопада повідомлялося, що маркетологи відомої компанії Coca-Cola перезняли свою легендарну новорічну рекламу "Свято наближається" за допомогою нейромереж.

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