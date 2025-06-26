Американський лідер повернувся у Вашингтон з відчуттям задоволення від саміту в Гаазі.

Саміт НАТО в Гаазі, що відбувся на тлі дедалі загрозливішої геополітичної ситуації, став зразком високопрофесійної дипломатії й водночас — символом глибокої асиметрії у відносинах між США та європейськими союзниками, пише The Telegraph.

Центральною фігурою саміту став Дональд Трамп, якого керівництво Альянсу буквально обсипало пошаною, аби не дати йому шансу зруйнувати трансатлантичну єдність.

Вистава для одного глядача

Саміт був організований як витончена вистава — з окремими входами, королівським прийомом, вечерею в палаці XVII століття та ретельно виваженою атмосферою абсолютної поваги до президента США. Кожен жест, кожне слово були спрямовані на те, аби зміцнити почуття величі Трампа.

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Марк Рютте, генеральний секретар НАТО і досвідчений нідерландський політик, не просто грав на публіку — він гравав на емоціях Трампа. Він назвав Трампа "татком, який іноді змушений лаятися", Ця фраза прозвучала як дипломатичний комплімент, що мав закріпити альянс у свідомості Трампа як структуру, яка його не просто поважає, а обожнює.

Декларація — коротка, як ніколи

Найкоротше в історії комюніке саміту НАТО — лише 424 слова — стало не випадковістю, а результатом обережної стратегії уникання будь-яких подразників для Трампа. У ньому не було згадок про засудження Росії за агресію в Україні. Єдина згадка про підтримку України з'явилася побіжно, без жодного посилання на причини чи засоби допомоги.

Цей жест — мовчання замість осуду — був чітким сигналом: Альянс обрав компроміс, щоби зберегти американську залученість, яка є критичною.

Дипломатія поступок: нова формула НАТО

Ключовим досягненням саміту стало підтвердження з боку США своєї прихильності до статті 5 Вашингтонського договору. Але за це Європа погодилася на суттєве підвищення оборонних витрат — із 2% ВВП до 3,5%, плюс ще 1,5% на модернізацію інфраструктури. Це стало безпрецедентним кроком, якого вимагали США вже протягом багатьох років.

Такий розвиток подій свідчить про беззаперечну залежність НАТО від американської військової могутності: 66% усіх оборонних витрат Альянсу покриваються США. Усі решта 31 країна разом узяті витрачають менше, ніж одна Америка.

Лише Іспанія відмовилася дотримуватися нових стандартів витрат, чим викликала різке незадоволення Трампа. Він пообіцяв "провести жорсткі переговори" з Мадридом — навіть попри те, що торгова політика Іспанії є компетенцією ЄС. Це зайвий раз підкреслює імпульсивність і популізм, які досі визначають стиль Трампа.

Ціна компромісу

Поза всіма дипломатичними успіхами, саміт у Гаазі також викрив слабке місце Альянсу: потребу жертвувати принциповістю заради збереження стабільності. Відмова від прямого осуду Росії, поступки Трампу та персоніфікація саміту під одну людину показали, наскільки НАТО стало залежним від лояльності Вашингтона — і особисто Дональда Трампа.

"Якби вони сказали правду та звинуватили іншого "татового друга", Володимира Путіна, він би не схвалив. Тато пішов додому щасливий, але його задоволення має свою ціну", - підсумувало видання.

Саміт НАТО-2025 - головні новини і підсумки

Як повідомляв УНІАН, на саміті 32 країни-члени погодили нову мету: збільшити оборонні витрати до 5% ВВП (3,5% — армія, 1,5% — інфраструктура). Це стало головною поступкою для президента США Дональда Трампа, який в обмін підтвердив прихильність до статті V про колективну оборону.

Саміт був коротким і персоналізованим: Трампа зустріли з королівськими почестями, а декларація обмежилась однією сторінкою. Вперше з 2022 року в тексті не згадали засудження Росії, а підтримка України прозвучала без деталей.

Єдиною країною, яка відкрито не підтримала нові витрати, стала Іспанія — і одразу отримала погрози санкціями від Трампа. НАТО зберіг єдність, але ціною глибоких поступок США.

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