Президент США різко змінив риторику щодо Росії, зокрема, через переконання, що Путін розуміє лише мову сили.

Президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо Росії. У нього на це було щонайменше три вагомі причини.

Про це у колонці для The Washington Post пише журналіст Девід Ігнатіус, який висвітлює міжнародну політику, з посиланням на власні інформовані джерела в американському політикумі.

По-перше, Трамп вважав, що Путін виявляє до нього неповагу, вдаючи готовність до миру, але ігноруючи заклик президента США до припинення вогню.

По-друге, він бачив ефективність військової сили США у використанні бомбардувальників B-2 та ракет "Томагавк" проти Ірану.

По-третє, він вважав, що Путін вестиме переговори лише за загрози застосування більшої сили.

"Як люблять говорити росіяни, Трамп вирішив "ескалувати, щоб деескалувати". Трамп зробив правильний вибір, визнавши, що Путін не піде на поступки без посилення тиску. Але президент також обрав курс ескалації, ризики якої невідомі", - зазначив журналіст.

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Цікаво, що єдине питання, на яке Трамп не хотів відповідати під час брифінгу в Овальному кабінеті в понеділок, було таким: якщо Путін вирішить продовжити ескалацію, наскільки далеко ви готові зайти у відповідь?

"Не ставте мені такого питання: "Як далеко?" — різко відповів Трамп. — Я просто хочу врегулювати війну".

Ігнатіус пише, якщо Трамп зможе змусити цю нову кампанію тиску спрацювати, він може заслужити на відому Нобелівську премію. Втім, журналіст застерігає, що "на шляху до миру може бути ще багато вибухівки".

Трамп відвернувся від Путіна - що треба знати

Розчарування Трампа щодо Путіна поглиблюється. На тлі переговорів, які не приносять результату, президент США вчяора оголосив Кремлю ультиматум: якщо в наступні 50 днів Київ і Москва не укладуть "справедливу" угоду, США запровадять "вторинні санкції".

Також він заявив, що Україна отримає 17 батарей Patriot і боєкомплект до них. Окрім цього планується поставка ракет для винищувачів, а також артилерійських систем.

Однак, попри безпрецедентне рішення підтримати нові постачання систем ППО Patriot для України, Дональд Трамп усе ще переконаний, що перевага в цій війні — на боці Москви.

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