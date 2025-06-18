Чиновники ЄС зазначили, що бюджет програми в розмірі 1,5 млрд євро скромний для оборонного сектора.

Країни Європейського союзу на тлі побоювань нападу Росії досягли угоди про схему на 1,5 млрд євро (1,73 млрд доларів США) для фінансування оборонних інвестицій. Про це пише Reuters.

Уряди країн понад рік сперечалися про пропозицію Європейської комісії щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP), частини ширшого руху з переозброєння, спричиненого побоюваннями перед Росією після її вторгнення в Україну 2022 року.

Зазначається, що більша частина дебатів була зосереджена на праві на участь. Франція наполягала на суворих правилах "купуй європейське" для стимулювання європейської промисловості, в той час як такі країни, як Нідерланди, виступали за більшу гнучкість у закупівлі зброї у США, Великої Британії та інших країн.

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"Відповідно до остаточного компромісу, принаймні 65% вартості компонентів товару, що фінансується за схемою, мають походити з ЄС або певних асоційованих країн, за деякими винятками", - пише агенство.

Дипломати повідомили, що посли 27 країн ЄС схвалять угоду в понеділок. Потім вона стане предметом переговорів з Європейським парламентом, перш ніж набуде чинності.

Важливо, що група з 10 країн - Нідерланди, Естонія, Латвія, Литва, Чеська Республіка, Болгарія, Румунія, Хорватія, Словаччина і Фінляндія - стверджувала, що правила мали б більшою мірою враховувати нагальну необхідність зміцнення оборони Європи. Вони заявили:

"Ми повністю підтримуємо мету підвищення європейської безпеки і стійкості за рахунок розширення оборонного співробітництва та інвестицій. Однак ми стикаємося з невідкладною загрозою європейській території та інтересам".

Вони вважають, що оборонна промисловість ЄС, як і раніше, залежить - особливо в короткостроковій і середньостроковій перспективі - від критично важливих компонентів, технологій і ноу-хау від однодумців із третіх країн, зокрема, трансатлантичних союзників.

Попри ці заперечення, країни заявили, що не хочуть стояти на шляху початку переговорів з Європейським парламентом.

Чиновники ЄС зазначили, що бюджет програми в розмірі 1,5 млрд євро скромний для оборонного сектора, але критерії стали предметом запеклих суперечок, оскільки в майбутньому він може отримати більше фінансування.

Переозброєння ЄС - деталі

Європа могла б вижити без військової підтримки США, але, згідно з новим звітом, знадобиться чверть століття, щоб замінити американців, і це коштуватиме 1 трильйон доларів. Дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень показало, що гіпотетичне виведення військ США з Європи зробить членів НАТО на континенті уразливими до російської загрози та зіткнеться з "суворим вибором" щодо того, як заповнити величезні прогалини.

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