Це перший випадок в історії США, коли колишньому президенту висунули федеральні звинувачення.

Колишньому президенту Дональду Трампу висунули звинувачення у розслідуванні щодо секретних документів. Це знаменує собою перший випадок в історії США, коли колишньому президенту висунули федеральні звинувачення.

Як заявив CNN адвокат Трампа Джим Трасті, загалом екс-президенту висунули звинувачення за сімома пунктами згідно із законом про шпигунство, а також звинувачення у перешкоджанні правосуддю, знищенні або фальсифікації записів, змові та неправдивих заявах. Трасті розповів, що адвокати Трампа отримали повістку електронною поштою від Міністерства юстиції в четвер із переліком звинувачень, але ще не бачили обвинувачення. Адвокат Трампа назвав звинувачення у шпигунстві "смішним".

Розслідування стосується поводження Трампа з секретними документами, які були привезені на його курорт у Мар-а-Лаго у Флориді після того, як він покинув Білий дім у 2021 році, а також можливого перешкоджання розслідуванню та спробам уряду отримати матеріали.

Трамп підтвердив у своїй соцмережі, що Міністерство юстиції повідомило йому про звинувачення, і що його викликали з’явитися до Федерального суду в Маямі у вівторок.

Федеральне обвинувачення є другим випадком, коли проти Трампа висувають кримінальні звинувачення цього року. У квітні окружний прокурор Манхеттена висунув Трампу звинувачення за 34 пунктами у фальсифікації бізнесу.

Водночас сам Трамп стверджує, що всі розслідування намагаються зупинити його політично. Він наполягає, що жодні кримінальні звинувачення не зупинять його кампанію 2024 року.

Судові справи проти Трампа

У травні суд визнав Трампа винним у справі про сексуальне насильство навесні 1996 року над журналісткою і письменницею Джин Керролл та зобов'язав його сплатити за цивільним позовом 5 мільйонів доларів.

Наприкінці березня журі присяжних суду Манхеттена висунуло звинувачення Дональду Трампу у справі щодо схеми виплати за мовчання і приховування фактів, пов'язаних із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелз, що мали місце перед виборами 2016 року.

Це перший випадок в історії США, коли чинному чи колишньому президенту країни висунули кримінальні обвинувачення.

Водночас ЗМІ зазначають, що Трамп все ж зможе балотуватися на президентські вибори 2024 року, навіть якщо матиме судимість. Це може навіть допомогти йому виграти перегони.

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