Кільце кримінальних справ навколо екс-президента США стискається.

Екс-президенту США Дональду Трампу можуть пред'явити звинувачення в рекеті і заколоті з метою скасувати результати виборів 2020 року в Джорджії. Про це поінформовані джерела розповіли CNN.

Розслідування веде прокуратура міста Атланта, столиці згаданого штату. Стверджується, що слідчі мають великий обсяг суттєвих доказів у справі, включаючи записи телефонних дзвінків, електронні листи, текстові повідомлення, документи та покази свідків перед спеціальною великою комісією.

За словами джерела, звинувачення у даній справі можуть пред'явити в найближчі два-три місяці.

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Серед доказів, які має слідство - щонайменше три записи тиску Трампа на чиновників Джорджії, включаючи телефонний дзвінок спікеру Палати представників Джорджії. У тій бесіді Трамп вимагав від влади штату ухвалити рішення про скасування результатів виборів 2020 року, на яких перемогу в межах штату отримав Джо Байден.

Також набір доказів включає матеріали про фальшивих виборців, спроби неуповноважених осіб отримати доступ до машин для голосування, погрози і утиски щодо працівників виборчих дільниць.

Кримінальне переслідування Трампа в США

Минулого тижня Дональд Трамп повідомив у соціальних мережах, що американська влада готується заарештувати його. Оголосивши себе головним кандидатом республіканців на наступних виборах президента, Трамп закликав своїх прихильників виходити на протести. За що саме його мають заарештувати, політик не уточнив.

На початку цього року суд Нью-Йорка оштрафував сімейний бізнес Дональда Трампа, визнавши компанії, що входять в структуру Trump Organization, винними в ухиленні від сплати податків. Сума штрафу - 1,6 млн доларів, що є максимальним покаранням за такий злочин.

У грудні комісія Палати представників з розслідування штурму Капітолію рекомендувала Міністерству юстиції США висунути Трампу звинувачення в чотирьох злочинах. Трампа звинувачують в перешкоджанні роботі Конгресу, змові з метою шахрайства щодо федерального уряду, змові для дачі неправдивих свідчень і підбурюванні до заколоту із застосуванням насильства.

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