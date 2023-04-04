5 травня Трампу мають висунути офіційні письмові звинувачення у вчиненні злочину.

45-й президент США Дональд Трамп 5 травня цього року може отримати обвинувальний акт в ході судового процесу.

Як повідомляє The Washington Post з посиланням на радників Трампа, дане кримінальне звинувачення не стане перепоною для 76-річного політика в бажанні балотуватися на пост президента США. Ба більше, це може навіть допомогти йому виграти гонитву за президентське крісло, на думку його радників.

Трампу мають висунути офіційні письмові звинувачення у вчиненні злочину. За неофіційними даними, політик заплатив $130 000 порноакторці Стефані Кліффордс перед виборами 2016 року. Трамп передав гроші для Стефані через свого адвоката, щоб та замовчувала їхню "інтимну зустріч". Втім, слідство вважає, що це була плата не за мовчання, а просто інвестиція в передвиборчу кампанію.

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Трамп, відповідно до закону, зможе взяти участь у президентських виборах 2024 року, навіть якщо він буде засуджений за вчинення злочину. До цього жоден кандидат від великої партії не намагався цього зробити.

Радники Трампа вбачають в цьому судовому процесі можливість ще більше популяризувати колишнього президента, а також таким чином підвищити рейтинги одіозного політика.

Скандал між Трампом та Кліффордс

Нагадаємо, що з порноактрисою Кліффордс Трамп буцімто познайомився під час турніру з гольфу у 2006 році. Тоді він заплатив їй за інтимні послуги.

Вже у жовтні 2016 року американські прокурори з'ясували, що Трамп заплатив своїй коханці 130 тисяч доларів під виглядом, що дає їй ці гроші за нерозголошення спільної історії, проте, на думку слідства, грошовий переказ Трамп зробив для фінансування своєї передвиборчої кампанії.

Наразі Трамп заперечує свою провину та вважає, що його хоче підставити команда Джо Байдена.

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