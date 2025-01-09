За даними Єврокомісії, припинення поставок російського газу не призвело до дефіциту або значних цінових стрибків.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина готова застосувати низку політичних та економічних санкцій проти України, щоб змусити транспортувати російський газ до Європейського Союзу, передає Politico.

Після переговорів у Брюсселі з новим головою Європейської комісії з питань енергетики Даном Йоргенсеном, Фіцо заявив на прес-конференції, що якщо Київ і надалі стоятиме на шляху експорту російського викопного палива, "словацький уряд запровадить жорсткі заходи у відповідь".

За даними Єврокомісії, припинення поставок російського газу не призвело до дефіциту або значних цінових стрибків. Однак уряд Фіцо наполягає на тому, що Словаччина втратить до 500 мільйонів євро транзитних зборів, які раніше заробляла, перекачуючи газ до сусідніх країн, таких як Чехія та Угорщина.

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"Ви можете сказати, що це небагато, але Словаччина - маленька країна. І ми змушені консолідувати державні гроші", - відмітив прем'єр-міністр Словаччини.

У переданій виданню заяві після зустрічі Йоргенсен відмітив, що Словаччина і Єврокомісія "продовжать ретельне обговорення цих питань, як на політичному, так і на технічному рівні".

Припинення транзиту російського газу через Україну - останні новини

1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалене в інтересах національної безпеки.

Радник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що рішення України щодо припинення транспортування російського газу своєю територією стало однією з найбільших та найдорожчих поразок Москви. За його словами, через це Росія може втрачати біля 6,5 мільярда доларів на рік.

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