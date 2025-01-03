Експерти сходяться на думці, що ніякої енергетичної кризи не буде.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо лякав Європу страшним майбутнім без транзиту російського газу через Україну, намагаючись домогтися продовження поставок. Ось тільки його прогнози виявилися хибними, а ціни на газ не злетіли до небес.

Видання Politico пише, що сховища газу в Словаччині заповнені більш ніж на три чверті, що вище за середній сезонний показник, в Угорщині - приблизно на 68%, Австрія і Чехія також мають значні запаси.

"Звісно, жодної кризи немає", - сказав Лоран Русекас, провідний експерт з газових ринків і виконавчий директор компанії S&P Global. "Немає жодних проблем з поставками для Словаччини або іншим країнам, як Австрія та Чехія. Обсяг сховищ відносно високий порівняно з попитом, тож навіть якби не було альтернативних джерел, не виникло б проблем із постачанням. А альтернативних джерел достатньо".

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Тим часом Міхал Коцурек, експерт з енергетики з чеської консалтингової компанії EGÚ, вважає, що вплив на ЄС загалом буде незначним.

"Я б навіть наважився сказати, що ризик, якого постійно боялися трейдери і яким постійно маніпулювали, підштовхуючи ціни вгору, нарешті зник. Скоро стане очевидно, що Словаччина добре забезпечується, жодних проблем не виникає, а ціни на ринку ЄС падають", - сказав він.

Тепер з'явилися сумніви в тому, що Фіцо вірив у можливість кризи.

За словами економіста GLOBSEC Володимира Воньо, Словаччина добре підготувалася до припинення транзиту через Україну, це було очікувано.

Русекас зазначив, що хоча рахунки можуть трохи зрости, трейдери вже "прицінилися" до припинення транзиту, а рішення уряду Німеччини відмовитися від плати за транзит газу, що поставляється в Центральну Європу, допоможе уникнути різкого стрибка цін.

Однак замість цього Фіцо позбудеться доходів від транспортування російського газу сусідам, а державна енергетична компанія SPP втратить десятки мільйонів євро.

Дедалі відчайдушніші спроби Фіцо зберегти шпаринку для отримання прибутку вбили ще один клин між ним і лідерами країн ЄС. Несподіваний візит до Москви 22 грудня для проведення прямих переговорів із Володимиром Путіним викликав осуд. Словаччина втратила важелі тиску на Україну.

Транзит російського газу через Україну - останні новини

1 січня Україна зупинила транспортування російського газу через власну газотранспортну систему. Про рішення не продовжувати угоду з країною-агресором попереджали заздалегідь.

Зі свого боку прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував, що Братислава не проставлятиме Києву електроенергію після російських масованих обстрілів української енергосистеми.

Пізніше стало відомо, що правляча партія Словаччини Smer-SD готова вести з партнерами по коаліції переговори не тільки про припинення поставок електроенергії в Україну, а й про обмеження підтримки українців у країні.

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