Вони обговорювали постачання газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що кремлівський правитель Путін пообіцяв продовжити постачання газу до його країни.

Під час засідання парламентського комітету політик повідомив, що обіцянка пролунала під час їхньої зустрічі у Москві, передає Reuters. За його словами, "Газпром" знайде альтернативні шляхи постачання законтрактованого газу до Словаччини:

"Я говорив з Путіним про контракт між нами і "Газпромом", в якому сказано, що вони повинні якимось чином постачати нам газ. Ми можемо проштовхнути щось через південний потік, але поки що наші сховища заповнені, словацьке споживання забезпечене. Президент Путін гарантував, що вони виконають свої зобов'язання".

Транизт російського газу

Як відомо, на початку цього року Україна зупинила транспортування російського газу через свою газотранспортну систему.

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Попри те, що про це рішення було відомо давно, Словаччина почала заявляти про загрозу її інтересам, закликаючи Київ продовжити транзит.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна пропонувала Фіцо варіанти виходу з цієї ситуації, однак вони його не вдовольнили.

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