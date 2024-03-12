Турецький президент каже, що вони прийматимуть диктатора після виборів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мирний процес по війні в Україні не буде функціональним без Росії.

"Ми продовжуємо наш діалог з обома нашими чорноморськими сусідами. Минулого тижня ми приймали президента України Зеленського, а після виборів (місцеві вибори 31 березня - УНІАН) будемо приймати президента Росії Путіна. Ми працюємо над тим, щоб торгівля зерном здійснювалася безпечно", - цитує його газета Hürriyet.

У тому ж виступі Ердоган звинуватив Ізраїль у перевторенні сектора Гази "на в'язницю просто неба", а також назвав країну "вбивцею та фашистом". "32 тисячі наших братів загинули внаслідок ізраїльських атак, які тривають уже 5 місяців у секторі Газа та на окупованих територіях. Поранення отримали також 73 тисячі палестинців", - заявив турецький президент.

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Візит Зеленського до Туреччини: що відомо

Нагадаємо, 8 березня український президент прибув з офіційним візитом до Стамбулу. Там він відвідав верфі, де будують корвети для українських Військово-Морських сил.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина готова прийняти мирний саміт щодо війни в Україні, але із запрошенням Москви. Володимир Зеленський відповів, що Україна хоче домогтися справедливого миру, тому спочатку план мають розробити цивілізовані країни.

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