При цьому його критики не вірять, що він говорить правду, і нагадують, що до цього трюку він уже вдавався.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав майбутні вибори до місцевих органів влади, намічені на 31 березня, "своїми останніми".

Як зазначило агентство Anadolu, хоча Ердоган не бере участі у виборах безпосередньо, проте боротьбу за владу веде його "Партія справедливості та розвитку". Найсерйозніша боротьба розгорнеться за крісло мера столиці країни - Анкари та найбільшого міста - Стамбула. Наразі ці посади обіймають представники опозиції.

Турецький журналіст Рагіп Сойлу вважає, що заяву Ердогана про завершення роботи в політиці не варто сприймати всерйоз. "Цією заявою Ердоган нагнітає емоції, щоб завоювати більше міст у перегонах за посади мерів", - висловив думку Сойлу.

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Наступні вибори президента в країні відбудуться 2028 року. Сойлу вважає, що до того часу Ердоган "може ще кілька разів передумати або спробує змінити конституцію".

Правління Ердогана

До цього Ердоган уже закликав громадян Туреччини "підтримати його востаннє" на виборах президента в травні минулого року. Хоча, згідно з турецькою конституцією одна людина на посаді президента може правити тільки два терміни, а для Ердогана перемога на виборах у травні 2023 року стала третьою.

Вищий виборчий орган відхилив пов'язані з цим скарги опозиції.

"Партія свободи і справедливості" Ердогана утримує владу в Туреччині понад 20 років.

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