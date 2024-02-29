Аналітики переконані, що Кремль насправді не зацікавлений у чесних переговорах з Україною та припиненні війни.

Туреччина та Китай, ймовірно, розробляють власні переговорні платформи для врегулювання війни в Україні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, Росія може використовувати це для просування своїх наративів щодо переговорів з Україною та війни, як раніше Кремль це робив, спираючись у пропаганді на підхід КНР щодо розпливчастого мирного політичного плану для України.

В МЗС Китаю заявили, що спеціальний представник уряду країни у справах Євразії Лі Хуей відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для вирішення військового "конфлікту". Водночас президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 28 лютого вкотре оголосив, що Анкара готова надати Москві та Києву ще одну платформу для переговорів.

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На думку аналітиків ISW, Кремль найімовірніше перетворить ці пропозиції на інформаційну зброю, щоб просувати ідею про те, що Україна відмовляється від переговорів. Експерти переконані, що Росія насправді не зацікавлена у чесних переговорах з Україною та припиненні війни на будь-яких умовах, окрім чітко сформульованих РФ.

Переговори РФ та України

На початку цього року представник Китаю в ООН заявив, що РФ і Україна повинні "активізувати взаємодію", щоб почати переговори найближчим часом.

В Офісі президента України неодноразово підкреслювали, що Україна може почати переговори з РФ, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що з наразі не бачить ймовірності переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання у юридичній та політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін - УНІАН) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість у цьому питанні", - зазначив Зеленський.

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