Радник Офісу президента зазначив, що йому подобається формула, що всі війни закінчуються миром.

Україна може почати переговори з Російською Федерацією, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки. Результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції.

"Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються миром. Це зрозуміло, питання в тому, в якій позиції ти знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, і у них почалися процеси, про які говорить Данілов (секретар РНБО Олексій Данілов – УНІАН), - соціальна напруга, ті чи інші внутрішні бунти, - то тоді так, безумовно, переговори", - заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що питання відмови РФ від ядерної зброї в ході цих переговорів можливе у випадку, коли Москва отримає глобальну поразку.

"Що таке глобальна поразка? Росія більше не зможе домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. РФ не матиме для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето в Радбезі ООН, не матиме підтримки ряду інших авторитарних країн, тому що буде вважатися країною, яка програла війну", - підсумував радник голови ОПУ.

Переговори з Росією - останні новини

У ЗМІ з'явилися повідомлення про проведення "таємної зустрічі" США і союзників з Україною за мирним планом, де Київ хотів заручитися підтримкою для проведення переговорів з Росією.

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк підкреслив, що Росія активно вкладається у військове виробництво, а також збільшить армію 2,5-3,5 мільйона, тому в разі заморожування війни, РФ стане втричі потужнішою.

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