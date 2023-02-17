Очікується, що лідер США Джо Байден приїде з візитом до Варшави 20 лютого.

У Білому домі прокоментували імовірність зустрічі лідера США Джо Байдена з українським президентом Володимиром Зеленським в ході поїздки до Польщі.

Йдеться про візит американського президента до Варшави, який відбудеться з 20 по 22 лютого. Як зазначив в рамках свого брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, поки що в планах Байдена такої зустрічі немає.

"Зараз в поїздці не запланована зустріч з президентом Зеленським", - заявив він.

Кірбі зазначив, що в ході свого візиту до Польщі Байден подякує польському лідеру Анджею Дуді за внесок Варшави у військову та гуманітарну допомогу Києву. Вони зустрінуться у вівторок вранці, 21 лютого.

Також Байден планує виступити з брифінгом після зустрічі з "Бухарестською дев'яткою" (групою союзників НАТО на східному фланзі).

Кірбі зазначив, що візит Байден відбудеться у "важливий" для України момент - у період річниці повномасштабного вторгнення російських військ.

"Президент Байден подякує президенту Дуді й всьому польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні за останній рік. І за всі ті зусилля, які доклав польський народ, щоб тепло прийняти понад півтора мільйона біженців з України", - сказав Кірбі.

Раніше Кірбі також говорив, що Джо Байден не збирається зупинятися в будь-якій іншій країні за межами Польщі.

Також за даними агентства PAP, президент Польщі Анджей Дуда має намір під час зустрічі з американським лідером Джо Байденом обговорити військову присутність військ США в Польщі.

"У нас сьогодні вже є бази, і у нас вже є обладнання, але я думаю, що його має бути більше. Я також буду переконувати президента Джо Байдена це зробити", - сказав президент.

Чутки про можливу зустріч Зеленського з Байденом

Нагадаємо, що чутки про можливу зустріч Байдена із Зеленським з'явилися після січневого анонсу американських журналістів про майбутній візит Байдена до Польщі. Тоді зазначалося, що президент США планує свій візит на 24 лютого.

Пізніше в польському МЗС підтвердили, що американський лідер має намір відвідати Польщу найближчим часом. Однак терміни його поїздки трохи змінилися. Очікується, що Байден відвідає Варшаву 20 лютого, а його ключовий брифінг з приводу поїздки анонсували на 21 лютого.

На тлі цього в ЗМІ з'явилися чутки, що після свого візиту до Польщі Байден може побачитися із Зеленським. У відповідь президент України зазначив, що його американський колега може відвідати Київ, "коли у нього з'явиться можливість".

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