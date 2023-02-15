Президент України зазначив, що його американський колега може відвідати Київ, "коли у нього з'явиться можливість".

Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про зустріч з американським колегою Джо Байденом. Він зазначив, що американський лідер може прибути в Україну, "коли у нього з'явиться можливість".

"Іноді ми зустрічаємося з президентом Байденом. Звичайно, ви знаєте, що ми запрошували президента, і коли буде у нього можливість, думаю, він із задоволенням відвідає Україну. Це важливий сигнал підтримки нашого суспільства", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном у Києві.

При цьому він вказав, що у нього є різні засоби спілкування з президентом США.

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"Ми їм вдячні за їхню велику допомогу", - підсумував президент України.

Чутки про нову зустріч Зеленського і Байдена - що відомо

В кінці січня журналісти NBC повідомили, що президент США Джо Байден відвідає Польщу 24 лютого. У свою чергу американські чиновники обговорювали оголошення нового пакету допомоги для України.

Пізніше в польському МЗС підтвердили, що американський лідер має намір відвідати Польщу ближчим часом.

На цьому тлі деякі ЗМІ повідомили, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом у Польщі.

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