Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом у Польщі.
Про ймовірний візит до Польщі та майбутню зустріч пише видання Dziennik Gazeta Prawna.
Польська сторона не коментує повідомлення про планований візит, посилаючись на міркування безпеки. Однак, як стверджують джерела DGP в Україні, "дипломатична ініціатива " Зеленського може бути представлена в Польщі і на форумі ООН.
Зустріч президентів може відбутися у Варшаві або Жешуві.
Президент США має намір відвідати Польщу перед річницею вторгнення Росії в Україну, з 20 по 22 лютого.
Чутки про зустріч Байдена і Зеленського в Польщі - що відомо
Наприкінці січня NBC повідомляв, що Байден має намір відвідати Польщу 24 лютого – в річницю вторгнення Росії в Україну. У цьому ж контексті американські чиновники обговорювали оголошення ще одного пакету допомоги Україні.
Президент США Джо Байден має намір відвідати Польщу найближчим часом, підтвердили в МЗС Польщі в коментарі журналістам.
Президент США Джо Байден у Польщі підкреслить, що США будуть підтримувати боротьбу України проти агресії Росії "стільки, скільки потрібно", заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.