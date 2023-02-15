Зустріч президентів може відбутися у Варшаві або Жешуві.

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою США Джо Байденом у Польщі.

Про ймовірний візит до Польщі та майбутню зустріч пише видання Dziennik Gazeta Prawna.

Польська сторона не коментує повідомлення про планований візит, посилаючись на міркування безпеки. Однак, як стверджують джерела DGP в Україні, "дипломатична ініціатива " Зеленського може бути представлена в Польщі і на форумі ООН.

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Зустріч президентів може відбутися у Варшаві або Жешуві.

Президент США має намір відвідати Польщу перед річницею вторгнення Росії в Україну, з 20 по 22 лютого.

Чутки про зустріч Байдена і Зеленського в Польщі - що відомо

Наприкінці січня NBC повідомляв, що Байден має намір відвідати Польщу 24 лютого – в річницю вторгнення Росії в Україну. У цьому ж контексті американські чиновники обговорювали оголошення ще одного пакету допомоги Україні.

Президент США Джо Байден має намір відвідати Польщу найближчим часом, підтвердили в МЗС Польщі в коментарі журналістам.

Президент США Джо Байден у Польщі підкреслить, що США будуть підтримувати боротьбу України проти агресії Росії "стільки, скільки потрібно", заявив під час брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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