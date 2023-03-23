Жодна нормальна країна не нагороджуватиме льотчиків, які навмисно викликають повітряні інциденти.
Так координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував нагородження в РФ пілота літака, який зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, передає Укрінформ.
"Не знаю іншої армії світу, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то у них інакше розуміння цього", - висловився Кірбі.
Представник Ради нацбезпеки назвав таке нагородження безглуздям. "Ми не знаємо, чи навмисно намагався пілот збити дрон чи ні, але він це зробив, і відеодокази були переконливими", - пояснив Кірбі.
Він зазначив, що США, наприклад, у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.
"Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на навмисний ризик себе та власність США. В найкращому разі він був просто ідіотом", - зауважив представник Білого дому.
Інцидент з американським дроном над Чорним морем
14 березня над Чорним морем два російських Су-27 здійснили непрофесійне перехоплення безпілотника MQ-9, який належав розвідувальному управлінню ВПС США. Один з літаків врізався корпусом у гвинт дрона, внаслідок чого американці втратили управління над ним і ліквідували його.
Пізніше Європейське командування США показало відео, яке підтверджує, що російський літак здійснив перехоплення дрона в міжнародному повітряному просторі.