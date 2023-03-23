Там зазначили, що жодна цивілізована країна не стане нагороджувати пілота за такі дії.

Жодна нормальна країна не нагороджуватиме льотчиків, які навмисно викликають повітряні інциденти.

Так координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі прокоментував нагородження в РФ пілота літака, який зіштовхнувся з американським безпілотником над Чорним морем, передає Укрінформ.

"Не знаю іншої армії світу, інших військово-повітряних сил, які б нагороджували льотчика за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то у них інакше розуміння цього", - висловився Кірбі.

Відео дня

Представник Ради нацбезпеки назвав таке нагородження безглуздям. "Ми не знаємо, чи навмисно намагався пілот збити дрон чи ні, але він це зробив, і відеодокази були переконливими", - пояснив Кірбі.

Він зазначив, що США, наприклад, у жодному разі не заохочують льотчиків врізатися в будь-які перешкоди.

"Уявлення не маю, чому вони нагородили за хоробрість пілота, який наражав на навмисний ризик себе та власність США. В найкращому разі він був просто ідіотом", - зауважив представник Білого дому.

Інцидент з американським дроном над Чорним морем

14 березня над Чорним морем два російських Су-27 здійснили непрофесійне перехоплення безпілотника MQ-9, який належав розвідувальному управлінню ВПС США. Один з літаків врізався корпусом у гвинт дрона, внаслідок чого американці втратили управління над ним і ліквідували його.

Пізніше Європейське командування США показало відео, яке підтверджує, що російський літак здійснив перехоплення дрона в міжнародному повітряному просторі.

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