Американський розвідувальні безпілотники змінили траєкторію польоту над Чорним морем. Тепер дрони рухаються далі від тимчасово окупованого Кримського півострова.
Видання CNN пише, що США направляють дрони-розвідники південніше над Чорним морем після зіткнення російського літака з американським безпілотником.
Один з американських чиновників сказав, що маршрути є частиною зусиль, щоб "не бути занадто провокаційними", оскільки адміністрація Байдена як і раніше намагається уникнути інцидентів, які потенційно можуть перерости в прямий конфлікт між США і Росією.
Чиновник сказав, що польоти дронів триватимуть "поки що", але додав, що вже є бажання повернутися на маршрути, розташовані ближче до контрольованої Росією території. Офіційні особи також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про більш широке закриття повітряного простору навколо півдня і Сходу України, щоб змусити американські безпілотники літати далі.
У вівторок FlightRadar24, показав, що американський безпілотний літак RQ-4 Global Hawk залишається в південній та південно-західній частинах Чорного моря на висоті приблизно 52 тисяч футів.
Інцидент з американським дроном у Чорному морі - що відомо
14 березня стало відомо, що над Чорним морем винищувач РФ зіткнувся з американським безпілотником. ВПС США були змушені втопити свій дрон, щоб він не потрапив до рук росіян.
За словами командувача ВПС США, генерала Джеймса Хекера, "агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку і ненавмисної ескалації".
Спочатку російська влада заявила, що докладе максимум зусиль, щоб дістати уламки американського БПЛА. 19 березня окупанти різко згорнули пошукову операцію.