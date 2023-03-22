Американські чиновники побоюються, що Росія може спробувати в односторонньому порядку розширити закриття повітряного простору.

Американський розвідувальні безпілотники змінили траєкторію польоту над Чорним морем. Тепер дрони рухаються далі від тимчасово окупованого Кримського півострова.

Видання CNN пише, що США направляють дрони-розвідники південніше над Чорним морем після зіткнення російського літака з американським безпілотником.

Один з американських чиновників сказав, що маршрути є частиною зусиль, щоб "не бути занадто провокаційними", оскільки адміністрація Байдена як і раніше намагається уникнути інцидентів, які потенційно можуть перерости в прямий конфлікт між США і Росією.

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Чиновник сказав, що польоти дронів триватимуть "поки що", але додав, що вже є бажання повернутися на маршрути, розташовані ближче до контрольованої Росією території. Офіційні особи також заявили, що Росія може спробувати в односторонньому порядку оголосити про більш широке закриття повітряного простору навколо півдня і Сходу України, щоб змусити американські безпілотники літати далі.

У вівторок FlightRadar24, показав, що американський безпілотний літак RQ-4 Global Hawk залишається в південній та південно-західній частинах Чорного моря на висоті приблизно 52 тисяч футів.

Інцидент з американським дроном у Чорному морі - що відомо

14 березня стало відомо, що над Чорним морем винищувач РФ зіткнувся з американським безпілотником. ВПС США були змушені втопити свій дрон, щоб він не потрапив до рук росіян.

За словами командувача ВПС США, генерала Джеймса Хекера, "агресивні дії російського екіпажу небезпечні і можуть призвести до прорахунку і ненавмисної ескалації".

Спочатку російська влада заявила, що докладе максимум зусиль, щоб дістати уламки американського БПЛА. 19 березня окупанти різко згорнули пошукову операцію.

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