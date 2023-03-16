Американський БПЛА міг вести відеорозвідку.

З оприлюдненого міноборони США відео, знятого збитим над Чорним морем БПЛА MQ-9 Reaper, можна зробити висновок, що в його полі зору повністю знаходилась головна військово-морська база росіян в окупованому Криму.

Як пише пише defence-ua, на відео є певні деталі, з допомогою яких можна визначити, де стався інцидент між американським БПЛА і російським винищувачем. Зокрема, видно берегову лінію. Завдяки сервісу Google Earth можливо порівняти рельєф, й встановити, що, ймовірно, все сталося в районі на південний захід від Севастополя. На що вказує виблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір.

Таким чином американський дрон впритул підлетів до бази РФ і міг вести відеорозвідку. Також йому видно було й авіабази поряд із Севастополем, зокрема "Бельбек".

Відео дня

Інцидент з американським БПЛА

14 березня стало відомо про збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper російським винищувачем Су-27.

У РФ заявили, що розвідувальна місія MQ-9 Reaper була провокацією. На що міністр оборони США заявив, шо американські дрони будуть літати там, де це дозволяє міжнародне право.

Раніше сьогодні міноборони США оприлюднило відео зі збитого росіянами дрону. На відео видно, як російський Су-27 наблизившись до БПЛА скидає на нього паливо, а після другого підльоту максимально близько до дрона одна з лопатей гвинта американського дрона була пошкоджена. Незважаючи на те, що дрон продовжив політ, оператори прийняли рішення утилізувати його.

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