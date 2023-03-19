Прес-секретар Путіна назвав ситуацію з американським БПЛА в Чорному морі небезпечною ситуацією.

Американські безпілотники над Чорним морем нібито доводять залученість Вашингтона до війни проти Росії.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1". Він стверджує, що БПЛА не займаються забезпеченням безпеки суден, як передбачалося.

За словами Пєскова, подібні інциденти є вкрай небезпечними.

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"Нам це добре відомо. І, по суті, йдеться про пряму залученість операторів цих безпілотників до конфлікту. Причому, проти нас", - стверджує прес-секретар Путіна.

Інцидент з американським БПЛА

14 Березня Російський винищувач Су-27 збив безпілотник США MQ-9 Reaper над Чорним морем біля тимчасово окупованого півострова Крим.

Пізніше командування Військово-Повітряних сил США опублікувало відео зіткнення російського Су-27 і американського БПЛА MQ-9 над Чорним морем.

У Кремлі тут же звинуватили США в провокації. Міністр оборони США Ллойд Остін відповів, що американські дрони будуть літати там, де дозволено міжнародним правом.

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