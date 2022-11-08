За словами офіційного представника Білого дому, організації, пов'язані з соратником Путіна Пригожиним, намагаються вплинути на вибори по всьому світу, в тому числі і в США.

Адміністрація Джо Байдена не була здивована заявою куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, одіозного російського бізнесмена, що входить в оточення Володимира Путіна, про втручання у вибори в США.

Як заявила офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр, ці коментарі... "не відкрили для нас нічого нового або дивного", передає Голос Америки.

"Широко відомий той факт, що... організації, пов'язані з Євгеном Пригожиним, намагалися вплинути на вибори по всьому світу, в тому числі і в США. Сполучені Штати працюють над викриттям і протидією згубному впливу Росії в міру того, як ми його виявляємо", - сказала вона.

Жан-П'єр додала, що в адміністрації знають про прагнення РФ "просувати наративи, спрямовані на підрив демократії і сіяння... розбіжностей".

Адміністрація Джо Байдена, за словами Жан-П'єр, успішно бореться зі "зловмисними спробами іноземних супротивників поширювати дезінформацію".

Пригожин заявив про втручання у вибори в США

Російський олігарх заявив що він "втручався, втручається і буде втручатися" в американські вибори.

Представник Держдепартаменту Нед Прайс назвав це "нахабним визнанням" і проявом безкарності як самого олігарха, так і вищого керівництва Росії.

У США переконані, що Пригожин не став би таке говорити без згоди Кремля.

Раніше Пригожин особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу ув'язнених на війну в Україні.

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