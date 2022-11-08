Адміністрація Джо Байдена не була здивована заявою куратора ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, одіозного російського бізнесмена, що входить в оточення Володимира Путіна, про втручання у вибори в США.
Як заявила офіційний представник Білого дому Карін Жан-П'єр, ці коментарі... "не відкрили для нас нічого нового або дивного", передає Голос Америки.
"Широко відомий той факт, що... організації, пов'язані з Євгеном Пригожиним, намагалися вплинути на вибори по всьому світу, в тому числі і в США. Сполучені Штати працюють над викриттям і протидією згубному впливу Росії в міру того, як ми його виявляємо", - сказала вона.
Жан-П'єр додала, що в адміністрації знають про прагнення РФ "просувати наративи, спрямовані на підрив демократії і сіяння... розбіжностей".
Адміністрація Джо Байдена, за словами Жан-П'єр, успішно бореться зі "зловмисними спробами іноземних супротивників поширювати дезінформацію".
Пригожин заявив про втручання у вибори в США
Російський олігарх заявив що він "втручався, втручається і буде втручатися" в американські вибори.
Представник Держдепартаменту Нед Прайс назвав це "нахабним визнанням" і проявом безкарності як самого олігарха, так і вищого керівництва Росії.
У США переконані, що Пригожин не став би таке говорити без згоди Кремля.
Раніше Пригожин особисто агітував "зеків" і завербував понад тисячу ув'язнених на війну в Україні.