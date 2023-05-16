У США переконані, що це не в інтересах Китаю.

США наразі не бачать ознак того, що Китай надавав Росії зброю для ведення повномасштабної війни проти України.

Про це заявив речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі під час дискусії в Інституті Маккейна напередодні саміту G7. У США переконані, що військова підтримка РФ не входить до інтересів Китаю.

"Ми не бачили, щоб китайці зробили такий крок, аби надати смертоносні засоби російським збройним силам… Ми не віримо, що це в інтересах Китаю", – сказав речник Білого дому.

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За його словами, США не прагнуть конфлікту з Китаєм, оскільки немає причин для "переростання цієї напруженості у відносинах у будь-який [інший] вигляд". Кірбі додав, що саме тому Вашингтон хоче зберегти відкритими лінії зв'язку з Пекіном.

"Ми хочемо знову зібрати команди разом... Президент Байден хоче повернутися до того духу Балі [на саміті G7 у листопаді 2022 року]", – сказав Кірбі.

Повідомлення про постачання китайської зброї до Росії

На тлі постійних невдач Росії на фронті та потужних втрат у зброї час від часу з'являються повідомлення про те, що Китай постачає РФ зброю для війни проти України. Водночас у самому Пекіні такі заяви спростовують.

Зокрема, у лютому цього року CNN писало, що Китай веде подвійну гру і планує передати Росії летальну зброю. За даними Politico, китайські компанії відправили росіянам 1000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання.

А 21 березня повідомлялося, що з початку повномасштабної війни КНР відправила Москві безпілотників на понад 12 мільйонів доларів.

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