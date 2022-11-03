Підозрювану затримали на вокзалі, коли вона їхала в лікарню лікуватися від туберкульозу.

Суд в Білорусі засудив до року колонії жінку, яка хворіє на туберкульоз. Вона сказала правоохоронцям, що "Лукашенко – козел, платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять".

За даними правозахисної організації "Вясна", під час інциденту жінка була п'яна.

"3 листопада в суді м. Молодечно і Молодечненського району суддя Вадим Петрусевич визнав Людмилу Самак винною за ст.368 (образа президента) КК. Він засудив її до року позбавлення волі в колонії загального режиму", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що засуджена мешканка Крупського району хворіє на туберкульоз та хронічний алкоголізм. При цьому у неї вже є кілька судимостей.

Її затримали на вокзалі в Молодечно 19 вересня 2021 року по дорозі в інфекційну лікарню, де лікується від туберкульозу. Вона вживала алкоголь на лавці, коли до неї підійшли співробітники поліції.

Жінка стала кричати і лаятися. Камери поліцейських зафіксували, як вона вигукувала, що Лукашенко "козел, він платить своїм міліціонерам, які нічого не роблять".

Арешти в Білорусі - що відомо

Режим Лукашенка всіляко допомагає президенту Росії Володимиру Путіну вести війну проти України. При цьому самопроголошений президент Білорусі показово карає всіх, хто виступає проти нього.

На тлі інформації про те, що Мінськ може оголосити війну Україні, в Білорусі активізувалися "рейкові партизани". Вони навмисне пошкоджували залізничну інфраструктуру, щоб перешкодити поставкам російської зброї, боєприпасів і живої сили для війни проти України.

У зв'язку з цим в Білорусі схвалили поправки до Кримінального кодексу, які дозволяють застосувати смертну кару "за замах на вчинення актів тероризму". Після цього Могилевський обласний суд завершив розгляд кримінальної справи жителя Осиповичів Олексія Шишковця, якого звинуватили в тероризмі, а також в участі в збройному формуванні на території іноземної держави.

Крім того, в Білорусі відкрили кримінальні справи щодо високопоставлених діячів опозиції, в тому числі Світлани Тихановської.

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