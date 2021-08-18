Голову громадської організації "Білоруський дім в Україні" знайшли повішеним у Києві.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальну справу стосовно дівчини білоруського активіста Шишова, якого 3 серпня знайшли повішеним у київському парку.

Про це пише Белта.

21-річна Божена Жолудь живе в Україні з серпня 2020 року. Справу відкрили через її висловлювання під час акції пам'яті біля будівлі білоруського посольства в Києві.

"За даними слідства, в серпні 2021 року підозрювана, перебуваючи біля посольства Республіки Білорусь в Україні, закликала до масових заворушень, що супроводжуються насильством над особистістю і збройним опором представникам влади, тобто до вчинення дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі", - розповіли в управління Слідчого комітету РБ по Мінську.

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Смерть Віталія Шишова

Голови громадської організації "Білоруський дім в Україні", громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці. Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція-самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

Автор: Людмила Жерновська