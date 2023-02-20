Віктор Хренін не виключає, що кількість "добровольців" може збільшитися, в тому числі за рахунок жінок.

Так зване народне ополчення Білорусі може зібрати 100-150 тисяч осіб. У білоруському міністерстві оборони не виключають, що їх чисельність може бути хворішою.

"У нас достатньо мобілізаційного ресурсу, який перебуває на обліку в наших військових комісаріатах. Ми провели перевірку і бачимо, що вони не всі будуть задіяні за мобілізаційним планом. Це перш за все ті люди, які вже навчені і вміють володіти зброєю", - цитує міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна видання БелТА.

При цьому він не виключає, що добровольцями можуть стати ті, хто не пройшов військову підготовку, в тому числі і жінки. За його словами, для добровольців передбачені курси підготовки.

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"Ми в короткий проміжок часу здатні навчити людей. Як при створенні народного ополчення, так і до створення в мирний час", - підсумував Хренін.

Білорусь у війні проти України - що відомо

У Збройних силах України скептично ставляться до"нового захоплення Києва". За словами командувача угрупованням Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, безпосередньої загрози столиці немає, але Україна готова до будь-яких ескалацій.

У свою чергу спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Білоруссю немає ударного угруповання російських військ, щоб повторити події 24 лютого 2022 року.

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