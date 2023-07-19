В парламенті Болгарії заявили про намір припинити концесію російського Лукойлу в порту Росенець біля Бургаса.
Таку заяву зробив колишній прем'єр-міністр країни Кирил Петков, зазначивши при цьому, що Росія оголосила Болгарію "ворожою країною", передає Радіо Болгарія.
"Ми вносимо пропозицію про припинення концесії Лукойлу в порту Росенець. Завжди були сумніви щодо контролю над цим портом. А наша мета - вступ в Шенген, і це великий і чіткий крок в цьому напрямку", - заявив Петков, зазначивши при цьому, що Міністерство транспорту заявило, що може управляти портом.
"Таким чином, будуть доходи, які підуть в казну", — підкреслив Петков.
Порт Росенець
Портовий термінал Росенець знаходиться на південному березі Бургаської затоки. Він призначений для приймання, зберігання і транспортування нафтохімічної сировини та товарних продуктів.
У 2011 році між Болгарією та Лукойлом було підписано договір про концесію частини портового терміналу Росенець, у 2022 році тимчасовий уряд Болгарії продовжив концесію на 24 роки.
Війна в Україні та позиція Болгарії
Президент Болгарії Румен Радев до повномасштабного вторгнення він заявляв, що Крим нібито є російським, а після – виступав проти поставок зброї Україні.
Проте, в перші місяці повномасштабного вторгнення Болгарія забезпечила Україні левову частку імпортних боєприпасів.
У липні 2023 року президент Болгарії звинуватив Україну в затягуванні війни.