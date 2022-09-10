Як очікується на Раді король зробить особисту заяву про смерть королеви та дасть клятву зберегти церкву Шотландії.

Карла III офіційно проголошують королем Великобританії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Як повідомляє BBC, прапори, приспущені на знак жалоби за покійною королевою, здіймуться на повну щоглу після Ради престолонаслідування, яку вперше транслюватиме телебачення.

Як очікується на Раді король зробить особисту заяву про смерть королеви та дасть клятву зберегти церкву Шотландії - адже в Шотландії існує розподіл влади між церквою та державою.

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Серед присутніх буде Камілла, дружина Чарльза, яка тепер має титул королеви-консорта, і син короля Вільям, новий принц Уельський.

Перше публічне проголошення короля відбувається з балкону Friar Court палацу Сент-Джеймс у Лондоні, цей момент зазвичай супроводжується багатовіковою феєрією, коли трубачі грають фанфари та стріляють салютом у Гайд-парку та в Лондонському Тауері.

Хвиля подальших проголошень пройде по всій Британії до неділі. Після проголошення прапори знову будуть приспущені на знак жалоби.

73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету. Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.

Як повідомляв УНІАН, новий король Великобританії Карл III вже виступив із першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях традицій.

У четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II.

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