Британці зазначають, що ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії.

Україна отримала від Британії ракети з високоточним лазерним наведенням Brimstone 2.

"У рамках свого пакету допомоги Велика Британія надала українським Збройним силам ракети з високоточним наведенням Brimstone 2. Ця допомога зіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії", - заявили у відомстві.

Міністерство оборони Великої Британії також опублікувало відео з відправкою до України ракет Brimstone 2.

Відео дня

Днями видання The Telegraph повідомило, що Велика Британія надіслала в Україну вдосконалену модель ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Зазначалось, що найновіша версія ракет має дальність польоту майже вдвічі більшу, ніж попередня модель.

За даними видання, при цьому українські війська модифікували вантажівки для використання їх як мобільних пускових платформ для знищення російських танків та іншої техніки з великої відстані. Зазвичай ці ракети зазвичай запускаються з повітря.

Вартість ракети складає близько 175 тисяч фунтів стерлінгів.

Ця система дозволяє зброї сканувати поле бою та вибирати найбільш придатну мету. Brimstone 2 можна використовувати у населених пунктах з великою точністю, обмежуючи потенційні побічні втрати серед цивільного населення.

Перша версія Brimstone надійшла на озброєння британських ВПС у 2005 році. У 2008 році вона була модернізована для використання лазерного наведення. Brimstone 2, наступна покращена модель, надійшла на озброєння у 2016 році.

Із дальністю польоту при запуску з реактивного літака близько 60 кілометрів і боєголовкою масою 6,3 кілограма Brimstone 2 призначена в першу чергу для ураження наземних цілей, включаючи транспортні засоби, що рухаються. Водночас була розроблена й морська версія цієї зброї, призначена для поразки швидких ударних кораблів, таких як швидкісні катери.

Допомогаа Британії для України

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Британія надасть Україні 120 спеціальних зенітних гармат та радіолокаційні станції.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що вартість нового пакету військової допомоги Україні від Великої Британії складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Окрім 125 зенітних гармат та технологій для протидії іранським БПлА, до пакету допомоги увійдуть десятки радарів й засоби радіоелектронної боротьби з дронами.

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