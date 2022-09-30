Монета в 50 пенсів з портретом монарха надійде в обіг протягом наступних кількох тижнів.

Британський Королівський монетний двір показав перші дві монети із зображенням нового короля Великобританії Чарльза III.

Монета в 50 пенсів з портретом монарха надійде в обіг протягом наступних декількох тижнів, а ще одна, пам'ятна( номіналом 5 фунтів), буде з Понеділка доступна для колекціонерів, повідомляє Бі-бі-сі.

Портрет Чарльза III, який тепер буде використовуватися для всіх нових британських монет, створив скульптор Мартін Дженнінгс. Зображення було особисто схвалено монархом, який, як повідомляється, залишився особливо задоволений його схожістю з оригіналом.

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Це перша монета, виготовлена Дженнінгсом, проте він був автором безлічі відомих в Британії скульптур, в тому числі пам'ятника поету Джону Бетчеману - він встановлений на вокзалі Сент-Панкрас в Лондоні.

При роботі над монетою скульптор використовував фотографії, тому королю не довелося особисто позувати для цього твору.

"Це найменша за розміром моя робота, але для мене велика честь, що її побачать - і зможуть взяти в руки - безліч людей по всьому світу протягом багатьох століть", - сказав Дженнінгс.

На монетах Чарльз III буде дивитися вліво - згідно багатовікової традиції, за якою профілі нових монархів звернені не в ту ж сторону, що їх попередники (Єлизавета II була зображена з поглядом вправо).

При цьому Чарльз III постає на монетах без корони - так само, як попередні королі (Єлизавета II зображувалася на грошах в короні).

Королівський монетний двір почне продавати колекціонерам перші монети із зображенням Чарльза III з початку наступного тижня, а 50 пенсів з новим королем надійдуть в обіг до кінця року - їх число буде залежати від попиту з боку банків і поштових відділень.

Нові монети будуть в обігу поряд зі старими, випущеними під час правління Єлизавети II (зараз у Великобританії таких 27 млрд).

Глава Королівського монетного двору Енн Джессоп сказав, що в середньому монети залишаються в обігу близько 20 років, тому на Британських грошах ще багато років можна буде бачити як Чарльза III, так і Єлизавету II.

Але з початку 2023 року монетний двір почне карбувати і всі інші монети із зображенням нового короля (номіналом від одного пенні до двох фунтів), і на них буде використаний той же портрет, що і на перших 50 пенсах.

"Не потрібно переживати, якщо у вас є монети з королевою. Такі монети залишаються в обігу", - сказала Джессоп. - Ми бачимо, що останнім часом стають все більш популярними інші способи оплати, але людям з багатьох різних причин дуже подобається користуватися монетами".

Примітно, що на нових монетах ім'я короля зазначено в англійському написанні (тобто Charles III), в той час як в минулому монархи воліли, щоб їх називали по-латині (Карл в такому випадку писався б як Carolus). Втім, латинський текст на монетах все ж є. Портрет оточує латинська абревіатура, яка перекладається так: "Король Карл III, милістю Божою, захисник віри".

На реверсі пам'ятної п'ятифунтової монети зображені два нових портрети королеви Єлизавети II, що демонструють її довгий шлях від зовсім молодого монарха до досвідченого глави держави.

Реверс 50-пенсової монети являє собою копію дизайну зворотного боку корони (монети в п'ять шилінгів), випущеної в 1953 році з нагоди коронації Єлизавети II.

Смерть королеви Єлизавети II

8 вересня у віці 96 років померла королева Великобританії Єлизавета II. Новим королем став її син - Чарльз.

Через день він виступив з першим телевізійним зверненням до нації. Чарльз III вшанував пам'ять своєї померлої матері. 10 вересня його офіційно проголосили королем Великобританії.

Похорон королеви Великобританії Єлизавети II пройшов 19 вересня. Після цього Букінгемський палац показав останній офіційний портрет Єлизавети II.

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