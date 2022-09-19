На ньому Єлизавета II широко усміхається і дивиться прямо в об'єктив фотографа.

У Букінгемському палаці показали новий і останній офіційний портрет королеви Єлизавети II. Фото було зроблено в 2022 році, на честь ювілею правління королеви.

Знімок опублікували в офіційному Instagram-акаунті королівської сім'ї.

На фото королева широко усміхається і дивиться прямо в об'єктив фотографа. Для портрета Єлизавета II позувала в сукні ніжно-блакитного кольору і прикрасах з перлами.

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"Напередодні похорону Її Величності королеви була випущена нова фотографія. Цього року вона була приурочена до платинового ювілею Її Величності, оскільки та стала першим британським монархом, який досяг цього рубежу. Завтра мільйони людей зберуться разом, щоб вшанувати пам'ять її чудового життя", - повідомили в Instagram-акаунті королівської сім'ї.

Єлизавета II померла: подробиці смерті королеви Британії

8 вересня 2022 року у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великобританії Єлизавета II. Після смерті монарха в країні почався десятиденний траур.

Наступного дня новий король Великобританії Чарльзл III виступив з першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях.

10 вересня Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії в Сент-Джеймському палаці.

Сьогодні, 19 Вересня, почався похорон Єлизавети II. У Великобританії сьогодні прощаються з королевою.