Компанія Rheinmetall пропонує не лише БМП, а також відповідні боєприпаси та навчання солдатів загальною вартістю 153 мільйони євро.

Німецька компанія Rheinmetall Landsysteme звернулася до федерального уряду із запитом про дозвіл на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

Це перша подібна заявка від початку війни Росії проти України, пише Welt am Sonntag.

Запит на продаж БМП Marder надійшов до мінекономіки Німеччини, звідки його направили до Федеральної ради безпеки, яку де-факто очолює канцлер Олаф Шольц. Тепер ця рада, до якої, окрім канцлера, входять дев’ять міністрів, має схвалити або відхилити заявку. Раніше Шольц ухилявся від прямих поставок важкого озброєння, зазначає німецька газета.

Rheinmetall Landsysteme готова в "найкоротші терміни" продати Україні 100 одиниць БМП Marder. Перші партії можуть бути доставлені протягом кількох тижнів.

"З міркувань конфіденційності ми, як правило, не коментуємо будь-які незавершені справи. В основному, у справах України ми діємо швидко та конструктивно: щойно надходять конкретні звернення, ми ініціюємо всі необхідні кроки і, якщо потрібно, погоджуємо їх у відповідальних за рішення відомчих комітетах", - зазначили в Мінекономіки.

Фактично документи були передані з міністерства до Федеральної ради в той же день.

Welt am Sonntag зауважує, що за останні кілька тижнів неодноразово помічено, що Мінекономіки на чолі з Робертом Габеком, який представляє партію Зелені, розглядало заявки на озброєння для України набагато швидше, ніж Міноборони на чолі з Крістін Ламбрехт із Соціал-демократичної партії, куди також входить канцлер Олаф Шольц.

Відповідну письмову пропозицію український уряд вже отримав 14 квітня. У ній компанія Rheinmetall пропонує не лише БМП, а також відповідні боєприпаси та навчання солдатів загальною вартістю 153 мільйони євро.

Німецьке видання додає, що оскільки БМП Marder ще потрібно підготувати, поставки планують трьома партіями: 20 бойових машин мають бути передані через шість тижнів, ще 25 – через півроку та 55 – через 12 місяців. Також є 1,5 мільйона патронів на суму 42,6 мільйона євро. Підготовку українських екіпажів до БМП проводитиме персонал компанії Rheinmetall у Німеччині. Для обслуговування пропонується "логістичний пакет", який, окрім спеціальних інструментів і запчастин, включає також "тимчасову сервісну базу поблизу кордону (наприклад, у Польщі чи Словаччині)".

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня стало відомо, що за вказівкою Олафа Шольца Міноборони Німеччини викреслило все важке озброєння зі списку військової допомоги Україні. Зокрема, з нього зникли танки Leopard, БТР Puma і Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким чином, список, поданий Україною Німеччині з проханням надати озброєння для боротьби з російськими окупантами, скоротився з 48 до 24 сторінок.

Через відмову постачати Україні важке озброєння Олафу Шольцу може загрожувати відставка. Зокрема, невдоволення рішенням канцлера наростає всередині коаліції, а опозиція вже наступного тижня може запустити процедуру оголошення недовіри Шольцу.

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