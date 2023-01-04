Міністр оборони Крістіна Ламбрехт вже виключила Puma з програми участі Німеччини в розгортанні сил швидкого реагування НАТО.

Прийняті на озброєння в Німеччині БМП Puma не витримують бойового застосування. Це з'ясували в ході грудневих навчань Бундесверу.

Про це повідомляється в секретній доповіді Міноборони Німеччини для Бундестагу, яка опинилась у розпорядженні Spiegel.

Результат навчань видання назвало "повним фіаско". Як виявилося, всі 18 БМП вийшли з ладу на полі бою. Хоча зараз 17 з них вже відремонтовані, військові практично одразу заявили, що більше не будуть замовляти Puma для Бундесверу.

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Зазначається, що Puma мала репутацію однієї з найсучасніших німецьких бронемашин. Однак спроба використовувати ці БМП в бойових стрільбах призвела до "відмов окремих дорогих компонентів і пошкоджень через загоряння". У доповіді вказується, що в ряді випадків аварійні ситуації вимагали проведення спеціальних розслідувань. Spiegel повідомляє, що всередині однієї з БМП сталося серйозне загоряння кабелю.

Міністр оборони Крістіна Ламбрехт вже виключила Puma з програми участі Німеччини в розгортанні сил швидкого реагування НАТО. Їх замінять на бронемашини Marder.

Війна в Україні: допомога Німеччині

Наприкінці 2022 року Німеччина пообіцяла Україні більше зброї і боєприпасів. Тривають переговори про постачання БМП Marder і танків Leopard, проте рішення залишається за федеральним урядом

Німеччина вже передала Україні передову систему ППО Iris-T, що вже захищає українське небо від російських ракет.

У вересні ВСУ отримали РСЗВ Mars II і бронетранспортери Dingo. В анонсах була і передача чотирьох самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів до них.

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