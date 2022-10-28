На банері також зобразили прапори Чехії та України.

У п'ятницю, 28 жовтня 2022 року, на будівлі Міністерства внутрішніх справ Чехії з'явився банер із зображенням президента Росії Володимира Путіна у мішку для трупів на тлі прапорів України та Чехїі.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у Twitter.

"Ми знаємо, хто наш друг, який проливає кров за нашу свободу. А ще ми знаємо, хто наш ворог, і не дамо йому вкрасти поняття патріотизму чи нашого прапора", – додав Ракушан.

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Війна в Україні: як допомагає Чехія

З початком повномасштабної війни проти України Чехія прихистила сотні тисяч українських біженців та допомагає українським військовим озброєнням.

На початку жовтня 2022 року стало відомо, що уряд Чехії схвалив поставки в Україну важкого озброєння в рамках нового пакету військової допомоги. Чеська держава вже надала Україні допомогу на 4,2 мільярда доларів.

Крім того, чеський уряд ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, а також про підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Раніше повідомлялося, що Чехія не видаватиме візи росіянам і білорусам до кінця березня 2023 року. Мета таких обмежень – чинити тиск на Росію і Білорусь, щоб вони припинили агресію проти України, і забезпечити безпеку Чехії.

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