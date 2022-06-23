Мета - чинити тиск на Росію і Білорусь і забезпечити безпеку Чехії.

Постанова про невидачу віз та посвідок на проживання в Чехії росіянам і білорусам буде діяти до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє České noviny.

Так, у відповідь на заяви на посвідку на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами в посольство, не проводитимуть жодних розглядів.

Мета - чинити тиск на Росію і Білорусь, щоб вони припинили агресію, і забезпечити безпеку Чехії.

"Цей крок покликаний захистити зовнішньополітичні інтереси Чехії у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, який був викликаний вторгненням Російської Федерації, яку підтримує Республіка Білорусь", - йдеться в повідомленні МЗС країни.

Іноземців, у яких вже є посвідка на проживання, це не стосується. Тому росіяни і білоруси можуть продовжувати звертатися за продовженням посвідки на проживання.

Положення не поширюється і на заявки на короткострокові візи, якщо заявник є членом сім'ї громадянина Чехії або громадянина Європейського Союзу, якого він супроводжує.

Також правило не поширюється на заяви про видачу довгострокових посвідок на проживання, якщо заявник є членом сім'ї іноземця з посвідкою на проживання в Чеській Республіці. А також на заяви про видачу посвідки на постійне проживання для дітей іноземців, які проживають в Чеській Республіці, якщо причиною подачі заяви є їх спільне проживання.

Це також не стосується заяв на отримання візи, дозволів на довгострокове або постійне проживання, якщо перебування заявника відповідає інтересам Чеської Республіки і цей інтерес був підтверджений міністром закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних Сил України 103 громадян Чехії.

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