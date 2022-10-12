Росіянам, які зібралися у Чехію з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді.

Уряд Чехії ухвалив рішення про посилення візових обмежень для російських громадян, а також підтримку навчання білоруських та українських студентів у чеських вишах.

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ Чехії.

"Тоді як в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня прибуває до 200 громадян Російської Федерації", – прокоментував рішення глава чеського МЗС Ян Ліпавський.

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"Саме тому ми домовилися, що тим російським громадянам, які в'їжджають на чеську територію через зовнішній Шенгенський кордон – зокрема наш міжнародний аеропорт – з метою туризму, спорту чи культури, тепер буде відмовлено у в'їзді", – додав він.

Він уточнив, що це рішення набуде чинності 25 жовтня і стосуватиметься російських туристів з діючою шенгенською візою, виданою будь-якою країною-членом ЄС.

Таким чином, Чехія приєдналася до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які закрили свої кордони для російських туристів раніше.

Водночас уряд Чехії дозволив студентам із України вступати до чеських університетів, навіть якщо вони отримали тимчасовий захист в іншій країні ЄС, а білоруським студентам – дозволив приїжджати на чеську територію.

"Ми хочемо надати якісну європейську освіту тим, кого переслідують з політичних мотивів, і тим, хто налаштований змінити нинішні недемократичні умови у своїй країні", – сказав голова МЗС.

Візові обмеження для росіян

З 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії угоди про спрощення візового режиму з РФ. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим.

А 19 вересня набула чинності заборона на в'їзд до Естонії, Латвії, Литви та Польщі громадян Росії з шенгенськими візами. 30 вересня аналогічні обмеження запровадила і Фінляндія.

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