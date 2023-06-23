У Данії пройде неофіційна зустріч, на якій обговорять основні принципи миру в Україні. На неї запросили представників країн, які не засудили російську агресію.
Як пише The Guardian, переговори в Копенгагені пройдуть цими вихідними, зустріч організувала Україна. Від Сполучених Штатів Америки поїде радник президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
Крім представників західних країн, які засудили війну, на зустріч запросили Індію, Південну Африку і Бразилію. Поки невідомо, чи приїдуть вони на переговори. Видання зазначає, що це не формальний саміт.
Позиція Індії, ПАР та Бразилії щодо війни
Нагадаємо, що Бразилія не ввела санкції проти РФ і відмовилася продавати Україні зброю зі страху "спровокувати" російського диктатора. Крім того, президент Бразилії пропонував українцям подумати над тим, щоб відмовитися від Криму.
Індія, хоч і не визнає окупацію українських територій, зміцнює економічні зв'язки з Російською Федерацією.
Президент ПАР Сиріл Рамафоса в червні приїхав до Києва, а потім до Москви, щоб представити свій мирний план для завершення війни. Володимир Зеленський після зустрічей сказав, що українська формула миру - єдина правильна.