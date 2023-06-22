Лідери обговорили варіанти роботи щодо встановлення миру в Україні.

Президент Бразизії Луїз Інасіо Лула да Сілва та президент Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, що намагаються стати посередниками між Україною та Росією з метою мирного врегулювання, зустрілися у Парижі. Про це обидва лідери повідомили у Twitter.

"Зустрівся у Парижі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Ми говорили про наступну зустріч БРІКС і про поїздку президента Рамафоси до Києва та Санкт-Петербурга, а також розмови, які він мав із Зеленським і Путіним", – повідомив бразильський лідер.

Прес-служба президента ПАР сповіщає, що лідери також обговорили варіанти роботи щодо встановлення миру в Україні.

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"Президент ПАР розповів про свою участь у делегації високопоставлених представників африканських країн, яка перебувала в Києві на аудієнції з президентом України Володимиром Зеленським і в Москві на перемовинах з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення шляхів мирного розв’язання", – йдеться в повідомленні.

Миротворчі зусилля Бразилії та ПАР

Бразилія та ПАР підтримують інтенсивну дипломатичну співпрацю, зокрема, в форматі БРІКС (сюди також входять Росія, Індія та КНР). Впродовж останнього часу обидві країни активізували зусилля, спрямовані на просування їхніх мирних пропозицій для України.

Зокрема, президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва неодноразово заявляв про своє бажання виступити посередником у мирних переговорах між Україною та РФ. Він виступає за негайні перемовини між країнами, від яких Україна відмовилася до повного виведення російських військ з української території.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса цього місяця очолив делегацію африканських країн, які спершу відвідали України, потім – Росію, з метою просування власного мирного плану.

Reuters повідомляло, що російський диктатор Володимир Путін вважає чимало позицій плану, запропонованого країнами Африки, неправильними. А президент України Володимир Зеленський наголосив, що під час свого візиту, який співпав з обстрілами українських міст ракетами, представники країн Африки мали змогу переконатися, хто насправді прагне миру. Він також наголосив, що їхній візит підтвердив, що єдина правильна формула миру – запропонована Україною.

Попри все президент ПАР після візиту заявив, що побачив підстави для оптимізму в питанні досягнення миру в Україні.

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